ЦВК зареєструвала уродженця Волині Миколу Давидюка народним депутатом

ЦВК зареєструвала уродженця Волині Миколу Давидюка народним депутатом
ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка, уродженця Волині, народним депутатом України.

Про це йдеться на сторінці установи.

Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.

Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).
ЦВК зареєструвала уродженця Волині Миколу Давидюка народним депутатом

Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

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Теги: ЦВК, нардеп, Давидюк
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