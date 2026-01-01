ЦВК зареєструвала уродженця Волині Миколу Давидюка народним депутатом
Сьогодні, 18:03
ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка, уродженця Волині, народним депутатом України.
Про це йдеться на сторінці установи.
Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.
Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).
Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.
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Про це йдеться на сторінці установи.
Комісія під час сьогоднішнього засідання розглянула заяву і необхідні документи Миколи Давидюка та відповідно до законодавства зареєструвала його народним депутатом України.
Микола Давидюк був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" (включений до виборчого списку під № 27).
Депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.
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