У київському військовому госпіталі зупинилось серце бійця з Волині Артема Кузьмичука

У Головному клінічному військовому госпіталі м. Києва перестало битися серце ковельчанина, начальника групи зв’язку та кібербезпеки штабу – начальника зв’язку військової частини А5216, старшого лейтенанта(30.01.1999 р.н.).Про це повідомив міськ ий голова Ковеля"Війна продовжує забирати найкращих — тих, хто мав будувати майбутнє України та нашої громади. Проводжатимемо в останню земну дорогу мужнього воїна, молодого офіцера, життя якого обірвалося у 27 років...У травні 2026 року він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя, проте 7 червня 2026 року серце воїна зупинилося..." - йдеться в повідомленні.Прощання з Артемом Кузьмичуком відбудеться у середу, 10 червня, за таким порядком:11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища."Світла пам’ять і вічна слава Герою!Війна продовжує забирати найкращих — тих, хто мав будувати майбутнє України та нашої громади. Проводжатимемо в останню земну дорогу мужнього воїна, молодого офіцера, життя якого обірвалося у 27 років", - наголосив Ігор Чайка.