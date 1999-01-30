У київському військовому госпіталі зупинилось серце бійця з Волині Артема Кузьмичука

У київському військовому госпіталі зупинилось серце бійця з Волині Артема Кузьмичука
У Головному клінічному військовому госпіталі м. Києва перестало битися серце ковельчанина, начальника групи зв’язку та кібербезпеки штабу – начальника зв’язку військової частини А5216, старшого лейтенанта Кузьмичука Артема Васильовича (30.01.1999 р.н.).

Про це повідомив міськ ий голова Ковеля Ігор Чайка.

"Війна продовжує забирати найкращих — тих, хто мав будувати майбутнє України та нашої громади. Проводжатимемо в останню земну дорогу мужнього воїна, молодого офіцера, життя якого обірвалося у 27 років...

У травні 2026 року він отримав важке поранення під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області. Лікарі боролися за його життя, проте 7 червня 2026 року серце воїна зупинилося..." - йдеться в повідомленні.

Прощання з Артемом Кузьмичуком відбудеться у середу, 10 червня, за таким порядком:

11:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

"Світла пам’ять і вічна слава Герою!Війна продовжує забирати найкращих — тих, хто мав будувати майбутнє України та нашої громади. Проводжатимемо в останню земну дорогу мужнього воїна, молодого офіцера, життя якого обірвалося у 27 років", - наголосив Ігор Чайка.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Волинь, війна
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