Уродженець Волині може стати народним депутатом України: рішення ЦВК ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 20:14
Центральна виборча комісія визнала відомого українського політолога Миколу Давидюка, що родом з Переспи Рожищенської громади, обраним народним депутатом від партії "Голос" замість Володимира Цабаля, який склав мандат.
Про це йдеться на сайті ЦВК.
Повідомляється, що до Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв'язку з особистою заявою.
Нагадаємо, раніше також ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата народного депутата.
Володимир Цабаль був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Голос".
Таким чином ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 27, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.
"Для реєстрації народним депутатом України Микола Давидюк не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення рішення ЦВК має подати до комісії визначені виборчим законодавством документи. Своєю чергою ЦВК не пізніш як на п'ятий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення".
Довідково:
Микола Давидюк народився 18 липня 1988 року у селі Переспа. Навчався у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова за спеціальністю «Іспанська мова та зарубіжна література». Український політолог, автор книг «Як працює путінська пропаганда» та Як зробити Україну успішною». Увійшов до списку «Люди НВ 2021. Історії українців, які рухають країну вперед просто зараз».
