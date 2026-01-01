Грозові дощі: волинські синоптики розповіли, якою буде погода на початку червня





У зв'язку з проходженням атмосферного фронту 5 червня пройдуть помірні дощі, грози, місцями шквали. Температура вдень підвищиться до 23-28° тепла, розповіла Надія Голя.



До кінця доби 1 червня прогнозують мінливу хмарність, місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від 19° до 24°.



У вівторок, 2 червня, буде мінлива хмарність. У Луцьку вночі без опадів, в регіоні місцями короткочасний дощ, вдень пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі — 9-11°, вдень — 19-21°, по області вночі — 8-13°, вдень — 18-23°.



У середу, 3 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 8-13°, вдень — 19-24°.



У четвер, 4 червня, передбачається мінлива хмарність, вночі місцями пройде короткочасний дощ, вдень — короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 10-15°, вдень — 22-27°.



У п'ятницю, 5 червня, очікується мінлива хмарність, вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень — короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 10-15°, вдень — 22-27°.



У суботу, 6 червня, на Волині буде хмарно з проясненнями, пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 11-16°, вдень — 20-25°.

На Волині в першій половині тижня очікується нестійка погода, зокрема вдень є ймовірність невеликих дощів, місцями пройдуть грози. Температура повітря — до 24° тепла.У зв'язку з проходженням атмосферного фронту 5 червня пройдуть помірні дощі, грози, місцями шквали. Температура вдень підвищиться до 23-28° тепла, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології

