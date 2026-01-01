Росія вдарила «шахедом» по лікарні у Конотопі

Російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін у Телеграмі.

"Кацапи щойно вдарили по нашій лікарні! Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме удар! Він заходив на удар саме по лікарні!"

За його словами, пошкоджено будівлю лікарні.

"Просто дивом і, дякуючи Богові, жертв і постраждалих немає", - додав міський голова.

Російські війська упродовж доби, з ранку 31 травня до ранку 1 червня, завдали понад 90 ударів по 41 населеному пункту в 21 територіальній громаді Сумської області.

