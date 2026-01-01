Новий сайт BookChef: зручне замовлення книг





Чудовий і зручний – сайт для читачів

Інтерфейс оновленого сайту став ще зручнішим, гортати каталог книг стало приємніше. Інтуїтивно зрозумілий дизайн дозволяє швидко розібратися з основними функціями. Вдало зроблена навігація забезпечує легкість покупок.



Кожен розділ став відокремленим та швидкодоступним. Наші покупці ніколи не пропустять акційні товари, бо є розділ «Акції». Під час перших трьох днів роботи сайту проводилася акція «Пошук квіточок». Переможець отримав ноут, а учасники, що знайшли менше 25 квіточок, – суттєві знижки.



Серед переваг нового сайту BookChef»:



програма лояльності «Родина BookChef», яка дозволить накопичувати бонуси й вигідно робити покупки;

розділ «Списки побажань» – сформує перелік майбутніх покупок;

знижки для іменинників – 20% на книги від видавництва BookChef. Знижка діє за тиждень до дня народження і тиждень після;

блог – розповість про новинки в книжковій галузі та цікавих авторів.

Також на новому сайті з'явилася можливість придбати книги для військових і для діток, що цього потребують.



Нові фентезі й нонфікшн вже можна замовити!

У видавництві «Букшеф» вийшло темне фентезі «Забрати її душу» – це перша книга серії Гарлі Лару «Трилогія душ». Головна героїня Рейлін повертається до маленького містечка, де виросла, зустрічається з подругою і в її книгарні знаходить гримуар (магічну книгу). Дівчині вдається викликати демона Леона, який розповідає, що при проведенні ритуалу з розбудження сплячого бога її планують принести в жертву. Леон обіцяє захист, але в обмін хоче душу Рей. Образ демона у романі доволі привабливий: його гумор просто притягує, а ще він любить котів. Це фентезі з динамічним сюжетом вам обов’язково сподобається.



Ще одна новинка – бомбезний нонфікшн Ізабелли Венц «Протокол Хашимото. 90-денна програма відновлення здоров’я щитоподібної залози». Авторка – членкиня Американської асоціації лікарів США, людина, яка сама страждала на захворювання щитоподібної залози. Власний досвід і ретельне вивчення хвороби дали всі підстави стверджувати, що ключ до покращення здоров'я полягає у зміні способу життя. Хашимото – це аутоімунне захворювання, яке вражає щитоподібну залозу та змушує організм атакувати власні клітини. Для покращення стану пацієнтам часто призначають синтетичні гормони, що мають побічні ефекти. Ізабелла Венц описує перевірений метод лікування, який уже допоміг тисячам людей одужати, а багатьом іншим – почуватися краще. Читачі знайдуть практичні поради, як покращити свій стан за допомогою дієти, добавок і зміни способу життя. Тут викладено конкретні протоколи підтримки печінки, надниркових залоз і кишківника з рецептами та рекомендаціями.





