Росіяни скинули авіабомби на Дружківку, є поранені





Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише



1 червня російські війська скинули три авіабомби ФАБ-250 з уніфікованим модулем планування та корекції на багатоквартирні будинки.



Поранень зазнали п’ятеро людей віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та жінки діагностовані мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і струс головного мозку.



Пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків.



За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).



Унаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу є один загиблий та восьмеро поранених.

