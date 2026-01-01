Сила театру: волинські артисти привезли у Хмельницький власний досвід війни, відтворений у виставі
Сьогодні, 14:52
У Хмельницькому відбувся перший в Україні фестиваль ветеранських театрів "Veteran Art Festival", до якого долучився і Волинський драмтеатр. Загалом сім колективів із різних міст привезли вистави, засновані на власному досвіді війни: команди з Хмельницького, Києва, Рівного, Вінниці, Луцька та Чернігова.
Про це повідомляють на сторінці театру.
«Veteran Art Festival відбувався у Хмельницькому академічному обласному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького та об’єднав мистецтво, силу духу й важливі історії ветеранів через сцену і творчість, – йдеться в повідомленні.
У суботу, 30 травня, волинські артисти презентували драматичну хроніку надії «У пошуках Афіни».
Вистава, що порушує теми втрат, внутрішньої сили, пам’яті та пошуку світла навіть у найтемніші моменти, стала частиною фестивальної програми, присвяченої голосам ветеранів і важливим суспільним сенсам.
Як це було – можна глянути ТУТ.
