Сила театру: волинські артисти привезли у Хмельницький власний досвід війни, відтворений у виставі

У Хмельницькому відбувся перший в Україні фестиваль ветеранських театрів "Veteran Art Festival", до якого долучився і Волинський драмтеатр. Загалом сім колективів із різних міст привезли вистави, засновані на власному досвіді війни: команди з Хмельницького, Києва, Рівного, Вінниці, Луцька та Чернігова.

Про це повідомляють на сторінці театру.

«Veteran Art Festival відбувався у Хмельницькому академічному обласному музично-драматичному театрі ім. М. Старицького та об’єднав мистецтво, силу духу й важливі історії ветеранів через сцену і творчість, – йдеться в повідомленні.

У суботу, 30 травня, волинські артисти презентували драматичну хроніку надії «У пошуках Афіни».

Вистава, що порушує теми втрат, внутрішньої сили, пам’яті та пошуку світла навіть у найтемніші моменти, стала частиною фестивальної програми, присвяченої голосам ветеранів і важливим суспільним сенсам.

Як це було – можна глянути ТУТ.


