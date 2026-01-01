Лучанка заспівала у легендарному шоу «Караоке на майдані»

Уляна Собець, яка навчається в Києві, потрапила на зйомки легендарного шоу «Караоке на майдані».



Про це пишуть



Під час першого туру новий ведучий шоу співак Хас обрав її. Дівчина пройшла до другого туру, виконавши пісню YAKTAK «Лелека».



Уляна виборола місце у фіналі і змагалась за перемогу з ветераном війни Олександром Толоченком.



«Караоке на майдані» повернулось задля спільної мети – збору коштів для реабілітаційного центру «Титанові». Уляна отримала неймовірні емоції та подарунок від реабілітаційного центру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка, яка навчається в Києві, потрапила на зйомки легендарного шоу «Караоке на майдані».Про це пишуть Волинські новини Під час першого туру новий ведучий шоу співак Хас обрав її. Дівчина пройшла до другого туру, виконавши пісню YAKTAK «Лелека».Уляна виборола місце у фіналі і змагалась за перемогу з ветераном війни«Караоке на майдані» повернулось задля спільної мети – збору коштів для реабілітаційного центру «Титанові». Уляна отримала неймовірні емоції та подарунок від реабілітаційного центру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію