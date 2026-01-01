На Волині водій авто втікав від ТЦК, з'їхав у кювет і перекинувся на дах

У мережі активно поширюється відео дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі «Устилуг – Рівне» за участю автомобіля ТЦК та СП.Про це повідомили у Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області.На оприлюднених у мережі відеозаписах та зі слів очевидців вбачається, що транспортний засіб ТЦК та СП здійснював переслідування автомобіля, в якому перебували цивільні особи. Під час цього, ймовірно, застосовувалися маневри, які могли становити небезпеку для інших учасників дорожнього руху та призвести до аварійної ситуації.У результаті події автомобіль цивільних осіб з’їхав з дороги у кювет та перекинувся. Такі обставини викликають серйозне занепокоєння, адже йдеться не лише про дотримання вимог законодавства та Правил дорожнього руху, а й про безпеку людей та можливе порушення їхніх прав.Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській областінаправив листи до Волинського обласного ТЦК та СП, Військової служби правопорядку та Головного управління Національної поліції у Волинській області щодо проведення перевірок та надання правової оцінки всім фактам, які стали відомі з оприлюднених матеріалів."З огляду на суспільний резонанс та наявні відеоматеріали, усі обставини події потребують ретельної, об’єктивної та неупередженої перевірки з боку компетентних органів, а діям усіх причетних осіб має бути надана належна правова оцінка.Представництво Уповноваженого Верховної Ради України у Волинській області й надалі триматиме це питання на контролі.Якщо вам стало відомо про подібні випадки, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на гарячу лінію за коротким номером: 1678", - зазначається у дописі.