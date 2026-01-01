У Луцьку волонтери продають кавування із лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком

Святослав Вакарчук долучився до благодійного проєкту «Медіакава».



Зустріч із ним можна виграти за найбільший донат, повідомляють організатори, пише



У межах проєкту охочі можуть поборотися за можливість випити каву з Святославом Вакарчуком. Найвища ставка станом на обід 1 червня — 40 тис. грн.



Як відбуваються торги



Ставки залишають у коментарях під дописом із фото лоту. Мінімальний крок — 5 тис. грн. Анонімні ставки до цього лоту не приймаються, окрім користувачів, яких адміністратор знає особисто (чинний адміністратор — Мирослав Ватащук).



Якщо протягом 48 годин не надходить нових ставок, учасник із найвищою пропозицією стає переможцем.



Зібрані кошти спрямують на допомогу бійцям ССО ЗСУ та батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль» 20-ї бригади «Любарт» корпусу АЗОВ НГУ.



Довідково:



Проєкт «Медіакава» — це волонтерський інтернет-аукціон, де розігрують можливість поспілкуватися з відомими особистостями: журналістами, блогерами, військовими, волонтерами, музикантами, спортсменами, лікарями та посадовцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

