У Луцьку волонтери продають кавування із лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком
Сьогодні, 12:45
Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» та громадський діяч Святослав Вакарчук долучився до благодійного проєкту «Медіакава».
Зустріч із ним можна виграти за найбільший донат, повідомляють організатори, пише misto.media.
У межах проєкту охочі можуть поборотися за можливість випити каву з Святославом Вакарчуком. Найвища ставка станом на обід 1 червня — 40 тис. грн.
Як відбуваються торги
Ставки залишають у коментарях під дописом із фото лоту. Мінімальний крок — 5 тис. грн. Анонімні ставки до цього лоту не приймаються, окрім користувачів, яких адміністратор знає особисто (чинний адміністратор — Мирослав Ватащук).
Якщо протягом 48 годин не надходить нових ставок, учасник із найвищою пропозицією стає переможцем.
Зібрані кошти спрямують на допомогу бійцям ССО ЗСУ та батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль» 20-ї бригади «Любарт» корпусу АЗОВ НГУ.
Довідково:
Проєкт «Медіакава» — це волонтерський інтернет-аукціон, де розігрують можливість поспілкуватися з відомими особистостями: журналістами, блогерами, військовими, волонтерами, музикантами, спортсменами, лікарями та посадовцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Зустріч із ним можна виграти за найбільший донат, повідомляють організатори, пише misto.media.
У межах проєкту охочі можуть поборотися за можливість випити каву з Святославом Вакарчуком. Найвища ставка станом на обід 1 червня — 40 тис. грн.
Як відбуваються торги
Ставки залишають у коментарях під дописом із фото лоту. Мінімальний крок — 5 тис. грн. Анонімні ставки до цього лоту не приймаються, окрім користувачів, яких адміністратор знає особисто (чинний адміністратор — Мирослав Ватащук).
Якщо протягом 48 годин не надходить нових ставок, учасник із найвищою пропозицією стає переможцем.
Зібрані кошти спрямують на допомогу бійцям ССО ЗСУ та батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль» 20-ї бригади «Любарт» корпусу АЗОВ НГУ.
Довідково:
Проєкт «Медіакава» — це волонтерський інтернет-аукціон, де розігрують можливість поспілкуватися з відомими особистостями: журналістами, блогерами, військовими, волонтерами, музикантами, спортсменами, лікарями та посадовцями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магазин жіночого одягу: як знайти свій стиль без перевантаження
Сьогодні, 13:33
У Луцьку волонтери продають кавування із лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком
Сьогодні, 12:45
На Волині облаштували 23 місця для купання. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:45