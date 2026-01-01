У Луцьку волонтери продають кавування із лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком

Український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» та громадський діяч Святослав Вакарчук долучився до благодійного проєкту «Медіакава».

Зустріч із ним можна виграти за найбільший донат, повідомляють організатори, пише misto.media.

У межах проєкту охочі можуть поборотися за можливість випити каву з Святославом Вакарчуком. Найвища ставка станом на обід 1 червня — 40 тис. грн.

Як відбуваються торги

Ставки залишають у коментарях під дописом із фото лоту. Мінімальний крок — 5 тис. грн. Анонімні ставки до цього лоту не приймаються, окрім користувачів, яких адміністратор знає особисто (чинний адміністратор — Мирослав Ватащук).

Якщо протягом 48 годин не надходить нових ставок, учасник із найвищою пропозицією стає переможцем.

Зібрані кошти спрямують на допомогу бійцям ССО ЗСУ та батальйону безпілотних систем «Нахтіґаль» 20-ї бригади «Любарт» корпусу АЗОВ НГУ.

Довідково:

Проєкт «Медіакава» — це волонтерський інтернет-аукціон, де розігрують можливість поспілкуватися з відомими особистостями: журналістами, блогерами, військовими, волонтерами, музикантами, спортсменами, лікарями та посадовцями.

