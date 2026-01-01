На Волині облаштували 23 місця для купання. АДРЕСИ





Про це Андрій Касіч.



В Луцькому районі місць для купання облаштували 4:



Місце масового відпочинку громадян на р. Стир (поблизу Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки).



Місце масового відпочинку громадян на Теремнівській водоймі.



Пляж на річки Стир, (м. Берестечко).



Місце масового відпочинку населення на водних об'єктах в літній період 2025 року - пляж “Санаторію матері і дитини "Пролісок", р.Путилівка у селі Грем'яче.



У Володимирському районі облаштоване лише 1 місце для купання:



Пляж на міському озері у м. Нововолинськ, м-н Шахтарський, озеро Шахтарське.



У Камінь-Каширському районі 2:



Місце відпочинку в смт. Любешів, на березі річки Стохід (пляж Сонячний).



Пляж на озері “Добре” комунального підприємства “Нововолинськтеплоенерго” біля с.Підріччя, Камінь-Каширської територіальної громади.



Найбільше місця для купання облаштували у Ковельському районі — 16:



Санаторій "Лісова пісня" с. Гаївка оз. Пісочне.



Громадська організація “Гряда” оз. Світязь.



ПрАТ “Волиньтурист” урочище “Гушово” оз. Світязь.



База відпочинку "Гарт" Волинський національний університет ім. Лесі Українки оз. Світязь.



с.Світязь (центральний пляж) оз. Світязь (Шацький національний природний парк с. Світязь).



Урочище "Тополина", с.Світязь, оз. Світязь (Шацький національний природний парк с. Світязь).



Рекреаційний пункт "Незабудка" (Шацький національний природний парк с. Світязь).



оз. Пісочне ур. Ляпове, с.Мельники (Шацький національний природний парк с.Світязь)



оз. Чорне, селище Шацьк (Шацька дитячо-юнацька спортивна школа).



Міський пляж на річці Турія між автомобільними мостами на вулицях Незалежності та Сагайдачного.



озеро “Велимче”, с. Соловичі.



озеро Велимче, с. Соловичі (ТзОВ “АМІЛА РІЕЛТІ”).



озеро “Турійське” смт. Турійськ.



Озеро “Велимче” с. Соловичі (Турійське районне товариство мисливців і рибалок "ТУР").



ПрАТ “ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ “ІСКРА” (озеро Пісочне в с. Кримне , вул.. Центральна, 120).



с. Сомин оз. Сомине, Луківська селищна рада (с-ще Луків, вул. Незалежності, 7).



Загалом у переважній більшості громад купальний сезон стартую 1 червня. Проте до ДСНС надходять нові заявки від блансоутримувачів водойм, та список однозначно буде поповнюватися.

Загалом у переважній більшості громад купальний сезон стартую 1 червня. Проте до ДСНС надходять нові заявки від блансоутримувачів водойм, та список однозначно буде поповнюватися.

