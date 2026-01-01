У Луцьку на Винниченка у закинутій будівлі загорілася підлога





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники прибули за чотири хвилини. О 08:37 вони ліквідували загоряння.



Вогонь пошкодив підлогу на незначній площі та згоріло сміття.



Попередньо, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Потерпілих немає.

1 червня о 08:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в закинутій господарській споруді на вулиці Винниченка в Луцьку горить підлога і сміття.

