У Луцьку на Винниченка у закинутій будівлі загорілася підлога
Сьогодні, 11:10
1 червня о 08:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в закинутій господарській споруді на вулиці Винниченка в Луцьку горить підлога і сміття.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники прибули за чотири хвилини. О 08:37 вони ліквідували загоряння.
Вогонь пошкодив підлогу на незначній площі та згоріло сміття.
Попередньо, пожежа трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Потерпілих немає.
