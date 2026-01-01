Показали, як над Рівненщиною МіГ-29 наздоганяє та збиває російський «шахед». ВІДЕО
Сьогодні, 10:38
Над Рівненщиною МіГ-29 наздоганяє та збиває російський «шахед».
Відео опублікували у соцмережах.
"Одна з масованих атак росіян була значною мірою спрямована на Рівненський регіон.
Ймовірно, вони тестують українські можливості із захисту північних кордонів поруч з Білоруссю", - зазначає журналіст Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, що вчора, 31 травня, російські військові завдали удару по Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео опублікували у соцмережах.
"Одна з масованих атак росіян була значною мірою спрямована на Рівненський регіон.
Ймовірно, вони тестують українські можливості із захисту північних кордонів поруч з Білоруссю", - зазначає журналіст Андрій Цаплієнко.
Нагадаємо, що вчора, 31 травня, російські військові завдали удару по Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині облаштували 23 місця для купання. АДРЕСИ
Сьогодні, 11:45
У Луцьку на Винниченка у закинутій будівлі загорілася підлога
Сьогодні, 11:10
Показали, як над Рівненщиною МіГ-29 наздоганяє та збиває російський «шахед». ВІДЕО
Сьогодні, 10:38
Президент Румунії закликав росію «не становити загрозу для румунів», коли вона б'є по Україні
Сьогодні, 10:05
Додатково зупинили потяг: волинські рятувальники допомогли пасажирці, яка не могла зняти каблучку
Сьогодні, 09:36