Показали, як над Рівненщиною МіГ-29 наздоганяє та збиває російський «шахед». ВІДЕО





Відео опублікували у соцмережах.



"Одна з масованих атак росіян була значною мірою спрямована на Рівненський регіон.



Ймовірно, вони тестують українські можливості із захисту північних кордонів поруч з Білоруссю", - зазначає журналіст Андрій Цаплієнко.



Нагадаємо, що вчора, 31 травня, російські військові завдали удару по Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

