Додатково зупинили потяг: волинські рятувальники допомогли пасажирці, яка не могла зняти каблучку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Через набряк пальця жінка не могла самостійно зняти обручку, біль був настільки сильний, що для надання допомоги людині на станції організували додаткову зупинку потяга.



Рятувальники оперативно прибули на виклик, за допомогою інструменту розрізали каблучку і звільнили набряклий палець. Затримка руху поїзда склала лише 8 хвилин.

