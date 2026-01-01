Україна збиває російські дрони, що летять у бік Польщі та Балтії, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



За словами президента, якщо перехопити дрон не вдається, Україна негайно інформує своїх партнерів і намагається допомогти їм - до того, як апарат опиниться над їхньою територією.



Зеленський наголосив, що Росія використовує безпілотники не лише для ударів по Україні, а й як інструмент тиску на країни НАТО і спосіб оцінити їхню реакцію.



За його словами, це типовий сигнал Кремля: не допомагайте Україні.



"Вважаю, що має бути сильніша відповідь об'єднаного НАТО", - заявив президент.



Зеленський додав, що володимир путін порівнює нинішню реакцію Альянсу з тим, що бачив у попередні роки, і одночасно перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО, які межують з Росією або Білоруссю.



Москву цікавить, чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони.



Нагадаємо, у ніч на 10 вересня 2025 року російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі - Зеленський тоді підтвердив, що на Польщу були спрямовані щонайменше два десятки ударних дронів РФ, із 19 апаратів польські сили збили чотири.



За запитом Варшави НАТО задіяло 4-у статтю Договору, а згодом запустило операцію "Військовий страж" з перекидання техніки до Польщі.



У коментарі тоді ж Зеленський пояснював, що такими діями путін "випробовує НАТО" - перевіряє, на що готовий Альянс і як на це відреагує місцеве населення.



Наразі історія повторюється вже на території іншої країни-члена НАТО. 29 травня російський "Герань-2" (аналог "Шахеда") влучив у багатоповерхівку у румунському Галаці - квартиру на 10-му поверсі пошкоджено та підпалено, постраждали двоє людей, ще 70 евакуювали.



Винищувачі F-16 на перехоплення піднімали, проте дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом.

