Ціни на хліб різко зростуть: як і коли зміниться вартість





Про це пише



Економіст Олег Пендзин каже, що хліб традиційно в Україні кожен місяць додає 1-1,5%, і це не залежить від сезону.



Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко запевняє, що дефіциту хліба чи скорочення асортименту не буде.



Проте варто очікувати невеликого повзучого здорожчання: у найближчі 3-4 місяці ціна на хліб та здобу може зрости в межах 5% (це приблизно 1-1,5 грн на буханці).



Більш песимістичний прогноз дав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук (ВАР): до осені 2026 року через супутні витрати (енергоносії, зарплати, імпортне обладнання) хліб може додати в ціні до 25%.

До кінця 2026 року українців очікує відчутне здорожчання базових продуктів. Хлібопекарська галузь є однією з найбільш чутливих до перебоїв з електрикою. Перехід на генератори під час літньої спеки (коли споживання енергії максимальне) збільшує собівартість.

