Курс валют на 1 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня. Долар залишився без змін. Євро злетіло на 12 коп. Злотий зріс на 5 коп.
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,26 (0 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,55 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,19 (+5 коп.)
