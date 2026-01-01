Москва будує свій аналог Starlink: «Флеш» оцінив реальність загрози





Про це повідомляє Сергія "Флеша" Бескрестнова.



За оцінкою фахівця, Москва добре розуміє важливість швидкісної передачі даних через низькоорбітальні супутники, тож активний розвиток такої системи - питання лише часу.



Поточний стан проєкту виглядає так: 16 апаратів "Рассвет" уже на орбіті, але для стабільного зв'язку знадобиться щонайменше 200-250 супутників.



У планах - запуск 300, а згодом ще 700 апаратів. Реальні терміни й цифри, наголошує Флеш, постійно змінюються.



Чи небезпечні супутники зараз



Теоретично - так, але обмежено. Один супутник проходить над територією України приблизно раз на добу й здатний забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6-10 хвилин.



Гіпотетично ворог міг би встановити супутникові термінали на "Шахедах" і спланувати атаку саме під час прольоту, проте з організаційного боку це надто складно.



Флеш наголошує, що поки на орбіті не буде достатньої кількості апаратів для стабільного зв'язку, повноцінне військове застосування "Рассвета" неможливе. Якщо ж воно почнеться, це зафіксують за трафіком із супутників, даними розвідки або трофеями.



Чому Україна не б'є по проєкту



Флеш пояснює, що проєкт наразі не має ознак і фактів військового використання, тому контрзаходів до нього не вдаються.



Він окремо відкидає ідею ударів українськими БпЛА по російських космодромах Плесецьк, Східний та Байконур - називає це "маячнею".

Росія розгортає власну супутникову систему швидкісного інтернету на низькій орбіті - аналог Starlink під назвою "Бюро 1440". Перші 16 супутників "Рассвет" уже на орбіті й працюють у тестовому режимі.

