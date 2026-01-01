Предстоятель Православної церкви України Епіфаній приїхав на Трійцю до Луцька

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній прибув до кафедрального собору Святої Трійці міста Луцька.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на місці події.

Епіфаній прибув на Волинь з нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.

Зустріч Блаженнійшого відбулася біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18:00. У соборі відправили подячний молебень.

У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9:00 годині Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.

