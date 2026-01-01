Предстоятель Православної церкви України Епіфаній приїхав на Трійцю до Луцька





Про це повідомила кореспондентка



Епіфаній прибув на Волинь з нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.



Зустріч Блаженнійшого відбулася біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18:00. У соборі відправили подячний молебень.



У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9:00 годині Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.

