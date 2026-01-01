Предстоятель Православної церкви України Епіфаній приїхав на Трійцю до Луцька
Сьогодні, 20:38
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній прибув до кафедрального собору Святої Трійці міста Луцька.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на місці події.
Епіфаній прибув на Волинь з нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.
Зустріч Блаженнійшого відбулася біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18:00. У соборі відправили подячний молебень.
У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9:00 годині Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на місці події.
Епіфаній прибув на Волинь з нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.
Зустріч Блаженнійшого відбулася біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18:00. У соборі відправили подячний молебень.
У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9:00 годині Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній приїхав на Трійцю до Луцька
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 1 червня
Сьогодні, 20:00
ЗСУ уразили ключовий вузол нафтопроводів з Сибіру до Європи
Сьогодні, 18:40
Волонтерки з Волині варять борщі на фронт. ВІДЕО
Сьогодні, 17:13