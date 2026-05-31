ЗСУ уразили ключовий вузол нафтопроводів з Сибіру до Європи





Про це розповіли у Силах спецоперацій, пише



Розташована за майже 1200 кілометрів від кордону України ЛВДС “Лазарєво” в Кіровській області є ключовою точкою нафтопроводу “Сургут-Полоцьк”. Цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.



Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу ‘’Дружба’’, що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині РФ нафтопроводами.



Також далекобійні безпілотники підрозділів Deep-strike ССО також уразили нафтобазу “Агропродукт” в містечку Матвєєв Курган Ростовської області. На цій нафтобазі, яка стоїть майже впритул до кордону з Україною, розташовані великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.



"Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України", – зазначили у ССО.



У ніч на 31 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Саратовский” в РФ. Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

