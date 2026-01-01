Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - повідомив Зеленський.



Також він нагадав, що цього тижня є також вагомі домовленості зі Швецією - новий пакет підтримки, зокрема на посилення авіації бойовими літаками Gripen.



Окрім того, цього року є нові внески у програму PURL.



"І підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист - один із ключових пріоритетів для України", - наголосив президент.



За його словами, сильна ППО може дати більше захисту для українців і позбавити Росію останньої переваги.



ППО для України



Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський надіслав листа президенту США Дональду Трампу. У ньому містилося попередження про критичний дефіцит засобів ППО.



Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна зіткнулася з гострим дефіцитом ракет для систем ППО Patriot, NASAMS та IRIS-T. Пускові установки в підрозділах напівпорожні, а представники Повітряних сил змушені випрошувати по 5-10 ракет на міжнародних переговорах.



Своєю чергою постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, постачання систем ППО для нашої країни треба збільшити в 10 разів. Він закликав європейських та американських партнерів зробити це.

