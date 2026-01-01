Укрзалізниця збільшує кількість поїздів для Волині





У літній період «Укрзалізниця» оперативно реагує на зміну пасажиропотоку, про це повідомили в компанії, пише



Зокрема, залізничний перевізник перерозподіляє рухомий склад: знімає частину вагонів із менш популярних маршрутів і передислоковує їх на рейси з більшим попитом. Це дозволяє в умовах обмеженого парку збільшувати кількість вагонів та запускати додаткові поїзди.



У межах оновленого графіка на щоденне курсування переводять одразу сім пар поїздів, зокрема:



№4/3 Ужгород — Дніпро

№86/85 Львів — Запоріжжя

№128/127 Львів — Кривий Ріг / Запоріжжя

№78/77 Ковель — Одеса

№88/87 Ковель — Дніпро

№7/8 Харків — Одеса

№121/122 Миколаїв — Київ



Також відновлюється курсування поїзда №143/144 Суми — Рахів, який з’єднає північні та західні регіони України та забезпечить пряме сполучення Сумщини з Львовом, Івано-Франківськом, Тернополем та іншими містами.



Крім того, для посилення напрямку Київ — Буковина призначено додатковий поїзд №227/228 Київ — Чернівці. Він курсуватиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию. У складі поїзда передбачені вагони плацкарт, купе та СВ.



В «Укрзалізниці» зазначають, що продаж квитків відкривається поступово — залежно від дати відправлення, зазвичай за 5–20 діб до рейсу. Квитки доступні в застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

«Укрзалізниця» на літній період змінює графік руху поїздів і посилює найбільш популярні маршрути, щоб задовольнити зростання пасажирського попиту. Компанія перерозподіляє вагони між рейсами, збільшуючи кількість місць на затребуваних напрямках та запускаючи додаткові поїзди. Також відновлюються та призначаються нові маршрути, що з'єднують різні регіони України.

