Біля Ягодина будують парковку для 600 вантажівок





Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, пише



Наразі підрядник проводить підготовчі роботи: облаштовує тимчасові під’їзди, готує територію для техніки, завозить будівельні матеріали та організовує будівельний майданчик.



Паркувальну зону облаштують на території площею 13 гектарів. Проєкт передбачає місця для стоянки вантажівок, освітлення, водопостачання, відеоспостереження, дорожні знаки та бар’єрне огородження. Для водіїв також облаштують місця відпочинку, санітарні зони та укриття. Будівництво планують завершити до кінця 2026 року.



Як зазначили в Службі відновлення доріг, роботи виконують за принципом «проєктуй і будуй». Це дозволяє паралельно розробляти проєктну документацію та проводити підготовку до основного етапу будівництва.



«Реалізація проєкту дозволить впорядкувати накопичення великогабаритного транспорту перед пунктом пропуску, зменшити навантаження на під’їзні дороги, підвищити безпеку дорожнього руху та покращити ефективність міжнародної логістики», – зазначили в установі.



За інформацією «Суспільного», будівництво TIR-стоянки є частиною масштабного інфраструктурного проєкту в межах програми «Механізм Сполучення Європи». Його загальна вартість становить понад 4,3 млн євро. Половину суми профінансував Євросоюз, решту – державний бюджет України.



Першим етапом проєкту став капітальний ремонт дороги до пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», який завершили у грудні 2025 року.

Поблизу міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на кордоні України та Польщі розпочали підготовку до будівництва паркувальної зони для 600 вантажівок. Роботи планують завершити до кінця 2026 року.

