Росіяни атакували Дніпро та Рівне
Сьогодні, 12:19
Російські військові завдали удару по Дніпру та Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює, та складу.
Про це кажуть очільник обласної військової адміністрації Рівненщини Олександр Коваль та начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, пише Громадське.
У мережі з’являлися відео з роботою української ППО по російських дронах на Рівненщині. За даними Коваля, на місці влучання люди не постраждали, а відповідні служби вже працюють на місці.
Тим часом у Дніпрі горить склад логістичної компанії й автівки, припарковані поряд. Інформацію про постраждалих уточнюють.
