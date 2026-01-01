Росіяни атакували Дніпро та Рівне





Про це кажуть очільник обласної військової адміністрації Рівненщини Олександр Коваль та начальник Дніпровської ОВА Олександр Ганжа, пише



У мережі з’являлися відео з роботою української ППО по російських дронах на Рівненщині. За даними Коваля, на місці влучання люди не постраждали, а відповідні служби вже працюють на місці.



Тим часом у Дніпрі горить склад логістичної компанії й автівки, припарковані поряд. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Російські військові завдали удару по Дніпру та Рівному. За даними влади, влучання сталося по підприємству, що не працює, та складу.

