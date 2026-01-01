На Волині зустріли звільненого з полону 29-річного воїна Вадима Яковського
Сьогодні, 10:11
В селі Крупа Луцького району відбулася зворушлива зустріч звільненого з полону українського воїна — Яковського Вадима Ігоровича (24.04.1997 р.н.), військовослужбовця 1-ї механізованої бригади.
Про це повідомили в громадській організації "Автомайдан Луцьк".
Вадима зустрічали рідні, друзі та односельчани. Під звуки Державного Гімну України громада щиро вітала свого захисника, який повернувся додому.
До зустрічі також долучилися учасники громадської організації «Автомайдан Луцьк», які супроводжували воїна та розділили цю важливу й емоційну подію разом із його близькими.
"Щиро дякуємо Вадиму за службу, мужність та відданість Україні. Бажаємо міцного здоров’я, миру, родинного тепла та якнайбільше щасливих моментів поруч із рідними", - йдеться в повідомленні.
