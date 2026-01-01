Мешканка Рівненщини виграла великі гроші в лотерею та приховала це від рідних: яку суму отримала





Виграш приніс конкурс, який відбувся 17 травня, повідомив



Цього разу вона придбала щасливий білет спонтанно, коли зайшла до супермаркету у своїх справах. Для жінки це не перший великий виграш у житті, проте деталей попереднього успіху вона вже не пам’ятає.



«Як десь близько біля точки продажу, то можу придбати білети. Прийшла, купила та й усе», — зазначила переможниця.



Коли у жительки Рівненщини запитали, на що вона витратить виграні 300 000 гривень, вона відмовилася ділитися планами, озвучивши власну життєву позицію: «Тихіше їдеш — далі будеш».

Жителька Рівненської області виграла в лотерею 300 тисяч гривень, купивши білет за 35 гривень. Попри значний виграш вона вирішила тримати свій успіх у таємниці та не розповідати про гроші навіть найближчим родичам.Виграш приніс конкурс, який відбувся 17 травня, повідомив «Обозреватель» . Переможниця зазначила, що бере участь у розіграшах уже давно, але купує білети нерегулярно, а лише за покликом моменту.Цього разу вона придбала щасливий білет спонтанно, коли зайшла до супермаркету у своїх справах. Для жінки це не перший великий виграш у житті, проте деталей попереднього успіху вона вже не пам'ятає.«Як десь близько біля точки продажу, то можу придбати білети. Прийшла, купила та й усе», — зазначила переможниця.Коли у жительки Рівненщини запитали, на що вона витратить виграні 300 000 гривень, вона відмовилася ділитися планами, озвучивши власну життєву позицію: «Тихіше їдеш — далі будеш».

