Якими гілками не можна прикрашати дім на Трійцю





Осика — категорично заборонено



Приносити осику в дім на Зелені свята категорично заборонялося, це вважалося суворим табу. За біблійною легендою, саме на цьому дереві повісився Юда, і через це осику вважають проклятою — вірять, що її листя досі тремтить від жаху. Крім того, за переказами, саме з цього дерева було зроблено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народних віруваннях осика символізує сварки, розбрат і зв’язок із нечистою силою, тому її поява в оселі була неприпустимою.



Верба — небажано для цього свята



Верба у християнській традиції має світлий і шанований образ, адже її гілки масово освячують на Вербну неділю. Проте саме через це вона є небажаною для прикрашання оселі на Трійцю. Вважалося, що дерево вже повністю віддало свою благодать і виконало сакральну місію навесні. Ламати вербу знову на Зелені свята означало порушити природний порядок і втратити її захисну силу.





Хвойні дерева — небажано через поминальну символіку



Ялина, сосна, модрина та інші хвойні дерева також вважалися небажаними для літнього декору на Трійцю. За народними уявленнями, у хвойних гілках можуть перебувати душі предків, оскільки ці дерева традиційно пов’язані з поминальною обрядовістю. А оскільки на Зелені свята межа між світом живих і потойбіччям стає дуже тонкою, приносити хвою до хати означало потурбувати спокій померлих і запросити в дім гостей з того світу.

Зелені свята в українській традиції мають особливу силу. Оселю прикрашають зеленими гілками, щоб запросити в дім благословення, добробут та чисту енергію. Для цього зазвичай використовують лепеху, м'яту, любисток, а також гілки клена, липи, ясеня чи берези. Водночас існувала категорія дерев, які були небажаними для святкового декору, а щодо деяких діяла сувора заборона, пише ТСН

