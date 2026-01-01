Якими гілками не можна прикрашати дім на Трійцю

Якими гілками не можна прикрашати дім на Трійцю
Зелені свята в українській традиції мають особливу силу. Оселю прикрашають зеленими гілками, щоб запросити в дім благословення, добробут та чисту енергію. Для цього зазвичай використовують лепеху, м’яту, любисток, а також гілки клена, липи, ясеня чи берези. Водночас існувала категорія дерев, які були небажаними для святкового декору, а щодо деяких діяла сувора заборона, пише ТСН.

Осика — категорично заборонено

Приносити осику в дім на Зелені свята категорично заборонялося, це вважалося суворим табу. За біблійною легендою, саме на цьому дереві повісився Юда, і через це осику вважають проклятою — вірять, що її листя досі тремтить від жаху. Крім того, за переказами, саме з цього дерева було зроблено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. У народних віруваннях осика символізує сварки, розбрат і зв’язок із нечистою силою, тому її поява в оселі була неприпустимою.

Верба — небажано для цього свята

Верба у християнській традиції має світлий і шанований образ, адже її гілки масово освячують на Вербну неділю. Проте саме через це вона є небажаною для прикрашання оселі на Трійцю. Вважалося, що дерево вже повністю віддало свою благодать і виконало сакральну місію навесні. Ламати вербу знову на Зелені свята означало порушити природний порядок і втратити її захисну силу.


Хвойні дерева — небажано через поминальну символіку

Ялина, сосна, модрина та інші хвойні дерева також вважалися небажаними для літнього декору на Трійцю. За народними уявленнями, у хвойних гілках можуть перебувати душі предків, оскільки ці дерева традиційно пов’язані з поминальною обрядовістю. А оскільки на Зелені свята межа між світом живих і потойбіччям стає дуже тонкою, приносити хвою до хати означало потурбувати спокій померлих і запросити в дім гостей з того світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: трійця, прикрашання оселі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якими гілками не можна прикрашати дім на Трійцю
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 31 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на 31 травня
Сьогодні, 01:30
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині на День селища розіграють порося та причіп дров
30 травня, 23:19
Медіа
відео
1/8