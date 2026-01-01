Трагедія на озері: під час відпочинку втопився волинянин

У суботу, 30 травня, на озері Соловичі сталася трагедія. Під час відпочинку на водоймі втопився чоловік.

Про це повідомили ВСН очевидці події.

Люди поблизу одразу кинулися на допомогу та витягнули його на берег. Там небайдужі намагалися надати невідкладну допомогу до прибуття медиків. На жаль, попри всі зусилля, врятувати чоловіка не вдалося.

Обставини трагедії встановлюють відповідні служби.

Ця подія вкотре нагадує про необхідність бути максимально обережними під час відпочинку на воді та не нехтувати правилами безпеки.

