Біля спорткомплексу ВНУ зрізали 6 ялинок

Біля спорткомплексу ВНУ зрізали 6 ялинок
Біля спорткомплексу ВНУ (просп. Грушевського, 2-Б), з боку стадіону «Авангард», зрізали шість ялинок. У виші кажуть, що через дерева протікав дах і в залах з’явилася цвіль.

«Дерева росли близько до спорткомплексу. Через них затікала вода на дах, вона потрапляла в приміщення, а в спортивному залі з’являлася цвіль. Відповідно, ми звернулись до міської ради, отримали дозвіл і зрізали дерева», — пояснює у коментарі misto.media проректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Олег Дикий.

Дозвіл на видалення дерев університет отримав ще торік у листопаді. Проте роботи виконали приблизно тиждень тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, ялинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни атакували Дніпро та Рівне
Сьогодні, 12:19
Біля спорткомплексу ВНУ зрізали 6 ялинок
Сьогодні, 11:46
На Волині зустріли звільненого з полону 29-річного воїна Вадима Яковського
Сьогодні, 10:11
Зміни в мобілізації та нові правила бронювання: чого чекати з червня
Сьогодні, 09:20
Трагедія на озері: під час відпочинку втопився волинянин
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8