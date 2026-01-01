Біля спорткомплексу ВНУ зрізали 6 ялинок
Сьогодні, 11:46
Біля спорткомплексу ВНУ (просп. Грушевського, 2-Б), з боку стадіону «Авангард», зрізали шість ялинок. У виші кажуть, що через дерева протікав дах і в залах з’явилася цвіль.
«Дерева росли близько до спорткомплексу. Через них затікала вода на дах, вона потрапляла в приміщення, а в спортивному залі з’являлася цвіль. Відповідно, ми звернулись до міської ради, отримали дозвіл і зрізали дерева», — пояснює у коментарі misto.media проректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Олег Дикий.
Дозвіл на видалення дерев університет отримав ще торік у листопаді. Проте роботи виконали приблизно тиждень тому.
