Стало відомо, де російські окупанти розмістили «Орєшнік» в Білорусі





Про це повідомляє



За даними "Сообщества железнодорожников Беларуси" елементи цього ракетного комплексу середнього радіуса дії базуються на території аеродрому Кричев-6. Офіційно цей об'єкт позначений як логістичний центр.



Опозиціонери повідомляють, що великий військовий ешелон прибув у район авіабази в період із 20 по 29 грудня. Станцією призначення була Кричев I Могильовського відділення Білоруської залізниці. Потяг відправили зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці РФ. Саме там розташований відомий ракетний полігон.



Вибір станції не є випадковим. Кричев I - це найближчий залізничний пункт до бази. Відправником ешелону вказана в/ч 15644 - це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон РФ.



Отримувачем вантажу було Управління військових сполучень Збройних сил Білорусі, яке й організовувало логістику.



Скільки техніки Путін перекинув до Білорусі

Опозиціонери нарахували десятки вагонів, які перевозили не лише техніку, а й боєприпаси.



Ось що входило до складу ешелону:



54 вагони-платформи з військовою технікою;

6 критих вагонів зі спорядженням;

1 критий вагон із вибуховими матеріалами та патронами;

пасажирські вагони з особовим складом.

Вантаж оформили за кодом інших вантажів, не зазначених в алфавіті. Це звична практика для приховування секретних перевезень.



Станом на травень 2026 року техніка залишається на місці. Жодного зворотного відправлення не зафіксували. Військовий контингент продовжує перебувати на об’єкті Кричев-6.



Що каже розвідка США

Американці теж вважають, що саме на цьому аеродромі ховається "Орєшнік". За їхніми даними, комплексом керують виключно росіяни. Білоруських військових до "Орєшніка" не підпускають. Самі білоруси лише забезпечують охорону периметра та логістику.



Що ще відомо про "Орєшнік"

Ця ракета далеко на "свіжа". Експерти з'ясували, що ракета була складена у 2017 році з компонентів, виготовлених у 2016 році або ще раніше. Крім того, борткомп'ютер містить елементи виробництва виключно РФ та Білорусі.



До дослідження фрагментів секретної російської розробки вже долучилися західні союзники, зокрема уламки "Орєшніка" передали для вивчення розвідці США.



А за інформацією OSINT-дослідників, другий російський "Орєшнік" вийшов з ладу та впав на позиції самих окупантів у Донецькій області.

