«У нас є одна ціль з точними координатами зовсім недалеко від Білорусі», - Лукашенко відповів Мадяру

Олександр Лукашенко назвав «пустими балачками» слова про те, що на випадок наступу з території Булорусі Україна вже визначила перші 500 цілей для ударів у відповідь.



Про це він сказав, відповідаючи на запитання російського журналіста, пише



За словами Лукашенко, «дякую, що в нас є 500 цілей для них», але в Білорусі, мовляв, є «одна ціль, дуже серйозна, з точними координатами зовсім недалеко від Білорусі».



Він сказав, що балаканина Зеленського й українських військових щодо наступу з Білорусі нібито відрізняється, адже останні «ніякої війни в Білоруссю не хочуть, бо розуміють, що це 1000 кілометрів додаткового фронту».



При цьому Лукашенко каже, що «він (президент України Володимир Зеленський — ред.), бачте, 500 цілей бачить», тоді як на кордоні з Білоруссю, мовляв, стоять мобілізовані та військові Сил територіальної оборони.



«Це що за воїни? Це ж гарматне м’ясо. Тому ми прекрасно бачимо: це пусті балачки», — вважає очільник Білорусі.



Зазначимо, слова про 500 цілей, нібито визначених у Білорусі, належать не Зеленському, а командувачу Сил бепілотних сил ЗСУ Роберту (Мадяру) Бровді.



Зростання загроз із Білорусі



У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.



Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО».



18 травня Міністерство оборони Білорусі повідомило про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що можливі наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

