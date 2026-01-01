У Луцьку покарали чоловіка, який стріляв у військовослужбовців ТЦК: що вирішив суд





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався 24 лютого 2026 року в Луцьку, коли військовослужбовці проводили мобілізаційні заходи. Громадянин Володимир Ш. здійснив кілька пострілів у напрямку групи оповіщення. Перед тим чоловік відмовився надати військово-обліковий документ.



Нападника було затримано, зброю вилучено. Ніхто зі службовців ТЦК не постраждав. Дії кваліфікували за статтею 350 КК України (погроза вбивством службовій особі, яка виконує громадський обов'язок).



Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Чоловіка вперше притягують до криміналу, характеризують позитивно, переказав 150 тисяч гривень на потреби ЗСУ.



Суд призначив Володимиру Ш. штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще майже 9000 гривень стягнули за проведення експертиз.

