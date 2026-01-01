Магнітні бурі 1 червня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У понеділок, 1 червня, геомагнітна обстановка має залишатися переважно спокійною або помірно збуреною. Сильних магнітних бур цього дня не очікується, однак протягом доби можливі короткі періоди підвищеної активності магнітного поля Землі. Найпомітніші коливання прогнозуються в нічні та ранкові години за всесвітнім часом, коли індекс K може наближатися до рівня 3–4. Для більшості людей такі показники не є небезпечними, але метеозалежні особи можуть відчувати дискомфорт навіть під час помірних геомагнітних змін.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.