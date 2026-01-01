Кинув на землю і бив ногами: на Волині чоловіка судили за напад на жінку





Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався вранці 31 травня 2024 року близько 04:30. Чоловік перебував на території автостанції у нетверезому стані. У якийсь момент між ним та жінкою виник конфлікт.



Під час сварки обвинувачений схопив потерпілу рукою за капюшон кофти та з силою кинув її на землю. Після цього він ще двічі вдарив жінку ногами по правому стегну.



Унаслідок нападу потерпіла отримала закритий компресійний перелом шийки правої стегнової кістки. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, ці травми належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, оскільки спричинили тривалий розлад здоров’я.



Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину. Він підтвердив усі обставини справи та розкаявся у скоєному.



Суд також врахував, що обвинувачений раніше вже мав проблеми із законом. Крім того, у вироку зазначено, що чоловік негативно характеризується за місцем проживання та систематично вчиняє адміністративні правопорушення.



Пом’якшуючою обставиною суд визнав щире каяття чоловіка.



Чоловіка визнали винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та призначили йому покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

