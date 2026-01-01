Президент Румунії закликав росію «не становити загрозу для румунів», коли вона б'є по Україні

Нікушор Дан «застеріг», що коли росія б’є по містах «на іншому боці Дунаю», тобто по Україні, то вона має бути впевненою, що не становить небезпеки для жителів румунських міст.



Про це він сказав в інтерв’ю BBC, пише



Нікушор Дан зазначив, що за останні два роки на територію Румунії залітало близько 20-30 дронів без вибухівки. А втім, за його словами, місяць тому в країну залетів безпілотник із вибуховою частиною, який не здетонував.



«Це стає небезпечним для жителів міст Румунії. Тому, коли росіяни цілять по містах по інший бік Дунаю, вони повинні бути впевненими, що не спричинять травм для румунів. Це попередження для російської сторони», — сказав президент.



Раніше Дан говорив, що допускає вигнання посла рф із країни, якщо інциденти триватимуть. Він також наголосив на результатах експертизи, яка підтвердила, що дроном виявився російський аналог іранського Shahed — «Герань-2».



Уночі 29 травня російські безпілотники атакували Одеську область України. Один із них залетів до Румунії та врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац. Попри наявність дозволу, пілоти літаків, які чергували над країною, дрона не збили.



Двоє людей зазнали забоїв, їм надали медичну допомогу. Ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку.



Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що будинок у Галаці атакував російський безпілотник «Герань-2». Він оголосив персоною нон ґрата російського генерального консула в місті Констанца й повідомив про закриття відомства.



Глава росії володимир путін під час спілкування з журналістами в Казахстані 29 травня заявив, що «тільки що почув» про інцидент із дроном у Румунії й, мовляв, «ніхто не може сказати, звідки він прилетів, без експертизи».



«Перша реакція на БпЛА в інших країнах — це завжди паніка, а пізніше виявляється, що вони українські. Я думаю, що йдеться про таку ситуацію», — говорив путін.

