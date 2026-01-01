У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters

володимир путін відкриває п'ятий за час війни Петербурзький міжнародний економічний форум - у пошуках ідей зростання.



Про це повідомляє



Економіка в трильйон доларів буксує



За даними Reuters, російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилась до приблизно 1% зростання минулого року - проти 4,9% у 2024-му - і скоротилась на 0,2% у першому кварталі 2026 року.



Прогноз на цей рік - 0,4%. Російські чиновники пояснюють спад високими процентними ставками, санкціями та сильним рублем.



Дрони і сигнал від бізнесу



Атаки українських безпілотників на російські НПЗ, виробництво добрив і порти, за оцінкою Reuters, вивели з ладу значну частину економіки та вплинули на чверть нафтопереробних потужностей.



Путін наказав чиновникам шукати шляхи відновлення зростання, проте бізнес каже, що найкращий спосіб досягти цього, було б припинення війни в Україні.



"Зростання та ентузіазм на російському фондовому ринку після кожної позитивної новини з мирних переговорів щодо України за посередництва США вказують на те, якою має бути їхня справжня відповідь", - сказав Reuters високопоставлений керівник корпорації на умовах анонімності.



Переговори зайшли в глухий кут



Кремль заявив, що мирні переговори, які розпочались у лютому минулого року, призупинені - США зосереджені на війні на Близькому Сході.



Разом із ними, за даними Reuters, "заморожені" і мільярдні потенційні інвестиції США в російську економіку, і обговорення послаблення санкцій. Це сіє песимізм у ділових колах.



Високопоставлений російський банкір на умовах анонімності заявив виданню, що путін уже втратив гарну можливість укласти угоду минулого року, і зараз економіка демонструє ознаки нестабільності.



"Уряду немає що запропонувати"



Петербурзький форум триватиме з 3 по 6 червня, і зростання - його головна тема.



Втім, колишній заступник голови центробанку РФ Олег В'югін заявив Reuters, що з огляду на двозначну ключову ставку, підвищення податків для фінансування війни та скорочення інвестицій ідей для зростання просто немає.



"Уряд по суті нічого не може запропонувати для відновлення зростання", - сказав він.



Рідкісна критика з парламенту



Тимчасовий ефект зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, за оцінкою Reuters, буде короткочасним.



У рідкісній публічній критиці депутат Держдуми від Компартії Ренат Сулейменов заявив, що економіка не переживе тривалого продовження "спеціальної військової операції".



"Про який розвиток, інвестиції та капітальні витрати може йти мова? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої цінності: їх виробляє економіка, але населення їх не може споживати", - сказав він.



Висновок Reuters: приречена на стагнацію



За оцінкою видання, Росія - зі 140-мільйонним населенням, неглибокими внутрішніми ринками акцій і боргу та без іноземних інвестицій - не може покладатися на внутрішні рушії зростання, як Індія чи Китай.



Без послаблення санкцій вона "приречена на стагнацію".



"Економіці потрібен зовнішній поштовх. Його не буде ні з державного бюджету, ні з банківської системи", - підсумував керівник центру фінансового аналізу Ощадбанку Михайло Матовніков.

