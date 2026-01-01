Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Валерієм Васейчуком

Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У вівторок, 2 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Васейчука Валерія Леонідовича (15.08.1980 р.н.), який загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.



Завтра о 10.30 год тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім - до будинку на вул. Володимира Івасюка, 47", - йдеться в повідомленні.



Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Рованці.



Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.





Завтра, 2 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем

