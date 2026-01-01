Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Валерієм Васейчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Валерієм Васейчуком
Завтра, 2 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Валерієм Васейчуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У вівторок, 2 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Васейчука Валерія Леонідовича (15.08.1980 р.н.), який загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.

Завтра о 10.30 год тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім - до будинку на вул. Володимира Івасюка, 47", - йдеться в повідомленні.

Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Рованці.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, воїн, прощання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий сайт BookChef: зручне замовлення книг
Сьогодні, 15:51
Росіяни скинули авіабомби на Дружківку, є поранені
Сьогодні, 15:33
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Валерієм Васейчуком
Сьогодні, 15:02
Сила театру: волинські артисти привезли у Хмельницький власний досвід війни, відтворений у виставі
Сьогодні, 14:52
У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
Сьогодні, 14:18
Медіа
відео
1/8