Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Валерієм Васейчуком
Сьогодні, 15:02
Завтра, 2 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Валерієм Васейчуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У вівторок, 2 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Васейчука Валерія Леонідовича (15.08.1980 р.н.), який загинув 22 травня 2026 року у районі населеного пункту Гаврилівка Дніпропетровської області.
Завтра о 10.30 год тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потім - до будинку на вул. Володимира Івасюка, 47", - йдеться в повідомленні.
Поховають військовослужбовця на кладовищі у селі Рованці.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
