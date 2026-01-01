На Волині 16-річний мотоцикліст з'їхав у кювет





Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів з дороги. Внаслідок падіння водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.



На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.



Як розповіли



У 16-річного хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.



Травмованого доставили у Камінь-Каширську районну центральну лікарню.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 31 травня, у селі Бузаки Камінь-Каширського району. Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу підлітку.

