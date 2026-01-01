На Волині 16-річний мотоцикліст з'їхав у кювет
Сьогодні, 16:04
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 31 травня, у селі Бузаки Камінь-Каширського району.
Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів з дороги. Внаслідок падіння водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.
На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.
Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу підлітку.
У 16-річного хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.
Травмованого доставили у Камінь-Каширську районну центральну лікарню.
