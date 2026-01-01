На Волині 16-річний мотоцикліст з'їхав у кювет

На Волині 16-річний мотоцикліст з'їхав у кювет
Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 31 травня, у селі Бузаки Камінь-Каширського району.

Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням та злетів з дороги. Внаслідок падіння водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.

На місці ДТП працювали правоохоронці та медики.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики на місці ДТП надавали допомогу підлітку.

У 16-річного хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Травмованого доставили у Камінь-Каширську районну центральну лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До 10 червня українці мають оцифрувати трудові книжки: що буде, якщо цього не зробити
Сьогодні, 16:42
Росія вдарила «шахедом» по лікарні у Конотопі
Сьогодні, 16:33
На Волині 16-річний мотоцикліст з'їхав у кювет
Сьогодні, 16:04
Новий сайт BookChef: зручне замовлення книг
Сьогодні, 15:51
Росіяни скинули авіабомби на Дружківку, є поранені
Сьогодні, 15:33
Медіа
відео
1/8