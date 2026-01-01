Обраний нардепом ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата

Центральна виборча комісія визналавід партії "Європейська солідарність" після смерті. Утім він відмовився від мандата.Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах."У 2019 році я прийняв рішення закінчити свою політичну кар’єру, і на посаду народного депутата з того часу й не розраховував. Колись це була моя мрія. Вершина того, чого ти можеш досягнути, коли займаєшся політикою. Мені сьогодні - 45 і я розумію, що з цими роками приходить мудрість. Людина має займатися тим, що у неї найкраще виходить. Не варто чіплятися за мрію, яка була колись, не маєш права кидати колектив, з яким сьогодні працюєш, усі ті справи, які розпочав, і від яких залежать інші люди.Почалася велика війна. І ми, завдяки вам, мої підписники, зібрали майже мільйон доларів на допомогу Збройним силам України. Будучи людиною бізнесу, людиною, яка організовує збори у соцмережах, маю більше можливості допомагати ЗСУ, ніж коли я був би депутатом Верховної Ради. Офіційно заявляю, що я, Денис П'ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом прибуду у ЦВК, щоб написати відповідну заяву", - повідомив він.Денис П’ятигорець — родом із Запоріжжя.У 2012-2019 роках працював помічником народного депутата Степана Івахіва. Очолював благодійний фонд «Патріоти Волині». У 2017–2019 роках працював заступником голови Волинської ОДА.