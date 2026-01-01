Обраний нардепом ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата

Обраний нардепом ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата
Центральна виборча комісія визнала Дениса П'ятигорця обраним народним депутатом від партії "Європейська солідарність" після смерті Степана Кубіва. Утім він відмовився від мандата.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

"У 2019 році я прийняв рішення закінчити свою політичну кар’єру, і на посаду народного депутата з того часу й не розраховував. Колись це була моя мрія. Вершина того, чого ти можеш досягнути, коли займаєшся політикою. Мені сьогодні - 45 і я розумію, що з цими роками приходить мудрість. Людина має займатися тим, що у неї найкраще виходить. Не варто чіплятися за мрію, яка була колись, не маєш права кидати колектив, з яким сьогодні працюєш, усі ті справи, які розпочав, і від яких залежать інші люди.

Почалася велика війна. І ми, завдяки вам, мої підписники, зібрали майже мільйон доларів на допомогу Збройним силам України. Будучи людиною бізнесу, людиною, яка організовує збори у соцмережах, маю більше можливості допомагати ЗСУ, ніж коли я був би депутатом Верховної Ради. Офіційно заявляю, що я, Денис П'ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом прибуду у ЦВК, щоб написати відповідну заяву", - повідомив він.



Довідково:

Денис П’ятигорець — родом із Запоріжжя.

У 2012-2019 роках працював помічником народного депутата Степана Івахіва. Очолював благодійний фонд «Патріоти Волині». У 2017–2019 роках працював заступником голови Волинської ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мандат, народний депутат, П’ятигорець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися із 42-річним воїном Олексієм Ковальчуком
Сьогодні, 19:09
Як перевірити якість ножа перед купівлею онлайн
Сьогодні, 18:30
Обраний нардепом ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата
Сьогодні, 18:15
Як на Волині школярі змагаються у грі «Сокіл». ВІДЕО
Сьогодні, 18:07
У чотирьох ліцеях на Волині оновлять навчальні кабінети: на модернізацію з держбюджету виділили 20 млн
Сьогодні, 17:09
Медіа
відео
1/8