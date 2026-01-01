Обраний нардепом ексзаступник голови Волинської ОДА Денис П’ятигорець відмовився від мандата
Сьогодні, 18:15
Центральна виборча комісія визнала Дениса П'ятигорця обраним народним депутатом від партії "Європейська солідарність" після смерті Степана Кубіва. Утім він відмовився від мандата.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах.
"У 2019 році я прийняв рішення закінчити свою політичну кар’єру, і на посаду народного депутата з того часу й не розраховував. Колись це була моя мрія. Вершина того, чого ти можеш досягнути, коли займаєшся політикою. Мені сьогодні - 45 і я розумію, що з цими роками приходить мудрість. Людина має займатися тим, що у неї найкраще виходить. Не варто чіплятися за мрію, яка була колись, не маєш права кидати колектив, з яким сьогодні працюєш, усі ті справи, які розпочав, і від яких залежать інші люди.
Почалася велика війна. І ми, завдяки вам, мої підписники, зібрали майже мільйон доларів на допомогу Збройним силам України. Будучи людиною бізнесу, людиною, яка організовує збори у соцмережах, маю більше можливості допомагати ЗСУ, ніж коли я був би депутатом Верховної Ради. Офіційно заявляю, що я, Денис П'ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом прибуду у ЦВК, щоб написати відповідну заяву", - повідомив він.
Довідково:
Денис П’ятигорець — родом із Запоріжжя.
У 2012-2019 роках працював помічником народного депутата Степана Івахіва. Очолював благодійний фонд «Патріоти Волині». У 2017–2019 роках працював заступником голови Волинської ОДА.
