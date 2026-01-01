У чотирьох ліцеях на Волині оновлять навчальні кабінети: на модернізацію з держбюджету виділили 20 млн





Кошти спрямують на оновлення навчальних кабінетів у чотирьох закладах освіти. Йдеться про створення сучасних STEM-просторів та лабораторій для природничих дисциплін, повідомляє міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пише



До списку увійшли:



Підгайцівський ліцей, який отримає 7,7 млн грн на реалізацію проєкту вартістю понад 9,6 млн грн;



Луцький ліцей № 9, який отримає 4,4 млн грн на проєкт вартістю 4,9 млн грн;



Старовижівський ліцей, що отримає 4,3 млн грн на оновлення освітнього простору вартістю 4,8 млн грн;



Заболоттівський ліцей, який отримає 4,2 млн грн на проєкт вартістю 4,7 млн грн.



У Міністерстві освіти і науки повідомили, що загалом у 2026 році на оновлення освітніх просторів закладено 3,2 млрд грн. Частину коштів спрямують на пілотні ліцеї, частину — на гімназії, а ще 700 млн грн — на створення сучасних кабінетів у майбутніх академічних ліцеях.



Загалом комісія МОН визначила 85 шкіл в Україні, які отримають фінансування.



Відбирали заклади за рейтинговою системою з урахуванням умов навчання, кадрового забезпечення та співпраці громад із партнерами.

