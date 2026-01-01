Як на Волині школярі змагаються у грі «Сокіл». ВІДЕО





Участь у військово-патріотичній беруть 330 учасників віком від 11 до 17 років — змагатимуться у стрільбі з пневматичної зброї, у наданні домедичної допомоги, демонструватимуть навички зі стройової підготовки, орієнтуванні на місцевості та знанні історії України, розповіла Катерина Павлюк.



Команди у грі називають "роями", учасників віком від 15 до 17 років — "молодими козаками", менших — "джурами", розповідає ройова рою "Вільний птах" Ангеліна Андросюк.



"Ми представляємо наше місто Ковель, Ліцей № 3 імені лесі Українки. Я надихнулась прикладом свого дяді, якій захищає нашу державу, і також хочу захищати її. Найбільше мені подобається медицина, хочу бути парамедиком, рятувати життя інших людей", — говорить дівчина.



Перше змагання — надання домедичної допомоги, розповідає бойова медикиня Анна Рекретюк, яка оцінює учасників. Найголовніше, каже, оцінка ситуації та комунікація в команді.



"Побудовані завдання таким чином, що в нас, в принципі, немає критичних кровотеч. І в тому велика суть, що бачу кров це не дорівнює накладанню турнікету. Потрібно оглянути людину. А потім прийняти рішення", — говорить Анна Рекретюк.



Далі молоді козаки стріляли з пневматичної зброї на дистанції 10 метрів лежачи.



Окрім змагальних дисциплін, рої взяли участь у майстер-класах з тактичного пересування на полі боя та керування дроном, говорить бойовий офіцер, ветеран війни Дмитро Ткачук.



"Діти будуть працювали з макетами навчальної зброї, це макети зроблені по автомату Калашнікова, він дуже схожий, тільки дерев’яний, але загалом всі елементи присутні: магазин, засоби для прицілювання, приклад. Єдина різниця вага", — каже ветеран війни.



Учасники роюй-переможця поїдуть на Всеукраїнський вишкіл, який відбудеться у липні та серпні. Змагання триватимуть впродовж трьох днів 25, 26 та 27 травня.

У Ковельському районі триває обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл", участь в ній беруть школярі. Команда-переможець презентуватиме Волинь на Всеукраїнському вишколі.

