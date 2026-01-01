ЦВК визнала народним депутатом ексзаступника голови Волинської ОДА Дениса П’ятигорця
Сьогодні, 16:12
Центральна виборча комісія визнала Дениса П'ятигорця обраним народним депутатом від партії "Європейська солідарність" після смерті Степана Кубіва.
Про це повідомляють на сайті ЦВК.
Комісія отримала від Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень Степана Кубіва, який помер 18 травня на 65 році життя.
Кубіва обрали до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Європейська солідарність".
Після розгляду документів ЦВК визнала обраним народним депутатом Дениса П'ятигорця — наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під №28.
"Для реєстрації народним депутатом України Денис П'ятигорець має не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою Комісія не пізніше як на 5-ий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення" - йдеться у повідомленні ЦВК.
Довідково:
Денис П'ятигорець народився 28 грудня 1979 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізький інститут державного та муніципального управління та Запорізький національний технічний університет. До політичної кар'єри працював журналістом на запорізьких телеканалах.
У 2012-2019 роках П'ятигорець був помічником нардепа Степана Івахіва, а у 2016-2018 роках очолював його благодійний фонд "Патріоти Волині". У 2017-2019 роках працював заступником голови Волинської ОДА.
Вибір редактора
