ЦВК визнала народним депутатом ексзаступника голови Волинської ОДА Дениса П’ятигорця

Центральна виборча комісія визналаобраним народним депутатом від партії "Європейська солідарність" після смертіПро це повідомляють на сайті ЦВК.Комісія отримала від Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень Степана Кубіва, який помер 18 травня на 65 році життя.Кубіва обрали до парламенту на позачергових виборах 2019 року за списком партії "Європейська солідарність".Після розгляду документів ЦВК визнала обраним народним депутатом Дениса П'ятигорця — наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під №28."Для реєстрації народним депутатом України Денис П'ятигорець має не пізніш як на 20-ий день подати до Комісії визначені законодавством документи. Своєю чергою Комісія не пізніше як на 5-ий день з дня їх отримання ухвалює відповідне рішення" - йдеться у повідомленні ЦВК.