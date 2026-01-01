У Луцьку завтра, 27 травня, прощатимуться з воїном Сергієм Четвериковим

Завтра, 27 травня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Четвериковим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У середу, 27 травня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Четверикова Сергія Леонідовича (06.08.1974 р.н.), який загинув 21 травня 2026 року в районі населеного пункту Дружківка Донецької області.

Завтра о 10.30 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, а потому - до будинку на проспекті Відродження, 28", - йдеться в повідомленні.

Поховають Сергія Четверикова у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!




