На Волинь іде похолодання, вітер та дощі
Сьогодні, 15:05
Упродовж тижня у Луцьку очікується нестійка погода з коливаннями температури, поривчастим вітром і короткочасними дощами.
Про це misto.media повідомила синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Дриганюк.
У середу, 27 травня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7—12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°C, вдень — +18—+23°C.
У четвер, 28 травня, уночі опадів не очікується, однак вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура знизиться уночі від 5 до 10°C, вдень +13—+18°C. Вітер залишиться північно-західним, із поривами до 20 м/с.
У п’ятницю, 29 травня, істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі — +5—+10 °C, вдень — +14—+19 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами.
У суботу, 30 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер зміниться на західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11°C, вдень від +18 до +23°C.
У неділю, 31 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14°C, вдень — +17—+22°C.
Така температура для кінця травня є близькою до кліматичної норми, каже синоптикиня.
«За багаторічними спостереженнями, середні показники в цей період коливаються приблизно від +14 до +16°С, тож нинішня погода загалом відповідає звичним значенням, хоча й відчувається дещо прохолоднішою через вітер», — зазначила Дриганюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це misto.media повідомила синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Дриганюк.
У середу, 27 травня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7—12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°C, вдень — +18—+23°C.
У четвер, 28 травня, уночі опадів не очікується, однак вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура знизиться уночі від 5 до 10°C, вдень +13—+18°C. Вітер залишиться північно-західним, із поривами до 20 м/с.
У п’ятницю, 29 травня, істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі — +5—+10 °C, вдень — +14—+19 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами.
У суботу, 30 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер зміниться на західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11°C, вдень від +18 до +23°C.
У неділю, 31 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14°C, вдень — +17—+22°C.
Така температура для кінця травня є близькою до кліматичної норми, каже синоптикиня.
«За багаторічними спостереженнями, середні показники в цей період коливаються приблизно від +14 до +16°С, тож нинішня погода загалом відповідає звичним значенням, хоча й відчувається дещо прохолоднішою через вітер», — зазначила Дриганюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Фільтр з редуктором тиску та манометром: навіщо він у квартирі
Сьогодні, 15:49
На Волинь іде похолодання, вітер та дощі
Сьогодні, 15:05
До Луцька приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 14:41