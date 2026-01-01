На Волинь іде похолодання, вітер та дощі





Про це Світлана Дриганюк.



У середу, 27 травня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7—12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°C, вдень — +18—+23°C.



У четвер, 28 травня, уночі опадів не очікується, однак вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура знизиться уночі від 5 до 10°C, вдень +13—+18°C. Вітер залишиться північно-західним, із поривами до 20 м/с.



У п’ятницю, 29 травня, істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі — +5—+10 °C, вдень — +14—+19 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами.



У суботу, 30 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер зміниться на західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11°C, вдень від +18 до +23°C.



У неділю, 31 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14°C, вдень — +17—+22°C.



Така температура для кінця травня є близькою до кліматичної норми, каже синоптикиня.



«За багаторічними спостереженнями, середні показники в цей період коливаються приблизно від +14 до +16°С, тож нинішня погода загалом відповідає звичним значенням, хоча й відчувається дещо прохолоднішою через вітер», — зазначила Дриганюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж тижня у Луцьку очікується нестійка погода з коливаннями температури, поривчастим вітром і короткочасними дощами.Про це misto.media повідомила синоптикиня Волинського обласного гідрометеорологічного центруУ середу, 27 травня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7—12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18°C, вдень — +18—+23°C.У четвер, 28 травня, уночі опадів не очікується, однак вдень можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура знизиться уночі від 5 до 10°C, вдень +13—+18°C. Вітер залишиться північно-західним, із поривами до 20 м/с.У п’ятницю, 29 травня, істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі — +5—+10 °C, вдень — +14—+19 °C. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, із поривами.У суботу, 30 травня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень можливий короткочасний дощ. Вітер зміниться на західний, 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +6 до +11°C, вдень від +18 до +23°C.У неділю, 31 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14°C, вдень — +17—+22°C.Така температура для кінця травня є близькою до кліматичної норми, каже синоптикиня.«За багаторічними спостереженнями, середні показники в цей період коливаються приблизно від +14 до +16°С, тож нинішня погода загалом відповідає звичним значенням, хоча й відчувається дещо прохолоднішою через вітер», — зазначила Дриганюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію