До Луцька приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 14:41
Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній відвідає Волинь із нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Зустріч Блаженнійшого відбудеться біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18.00. У соборі відправлять подячний молебень.
У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9 год Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Управління єпархії, духовенство собору запрошують вірних розділити радість спільної молитви з Предстоятелем нашої Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.
Зустріч Блаженнійшого відбудеться біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18.00. У соборі відправлять подячний молебень.
У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9 год Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Управління єпархії, духовенство собору запрошують вірних розділити радість спільної молитви з Предстоятелем нашої Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До Луцька приїде митрополит Епіфаній
Сьогодні, 14:41
У Лукашенка «побачили» 116 українських безпілотників за тиждень
Сьогодні, 13:42
Витончена історія кохання чи провокативна вистава про досвід: що покажуть у Луцьку 26 – 27 травня
Сьогодні, 13:10
Отримав черепно-мозкову травму: історія порятунку 16-річного волинянина, який хворіє на гемофілію
Сьогодні, 12:59