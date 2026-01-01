До Луцька приїде митрополит Епіфаній

Епіфаній відвідає Волинь із нагоди престольного празника кафедрального собору Святої Трійці.



Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії Православної Церкви України.



Зустріч Блаженнійшого відбудеться біля центральної брами храму в День П’ятдесятниці 31 травня о 18.00. У соборі відправлять подячний молебень.



У День Святого Духа, понеділок, 1 червня, о 9 год Божественну Літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з Предстоятелем Православної Церкви України.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Управління єпархії, духовенство собору запрошують вірних розділити радість спільної молитви з Предстоятелем нашої Церкви.



