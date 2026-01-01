Зупинилося серце підполковника Повітряних сил України, воїна з Волині Юрія Халика





"24 травня 2026 року зупинилося серце ще одного вірного сина України Юрія Халика – уродженця села Троянівка, підполковника Повітряних сил України", - повідомили у громаді.



З 2014 року воїн боронив рідну землю від російського агресора. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запорізькому напрямку.



"На жаль, випробування війни виявилися сильнішими за життя. У зв'язку зі скорботною звісткою у районі продовжено дні жалоби до 28 травня", - зазначається у дописі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Відійшов у засвіти військовослужбовець із Маневицької громади.

