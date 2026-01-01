У Луцьку попрощалися із 42-річним воїном Олексієм Ковальчуком
Сьогодні, 19:09
У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Героєм Олексієм Ковальчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Сьогодні, 26 травня, у Свято-Іллінському храмі міста Луцька відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Ковальчука Олексія Федоровича (06.08.1982 р. н.).
Воїн загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.
Попрощатися із захисником та провести його в останню дорогу разом із близькими, друзями, побратимами та громадою прийшла перший заступник міського голови Ірина Чебелюк", - йдеться в повідомленні.
Поховали Олексія Ковальчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
