У Луцьку попрощалися із 42-річним воїном Олексієм Ковальчуком

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Сьогодні, 26 травня, у Свято-Іллінському храмі міста Луцька відбулося відспівування полеглого на війні військовослужбовця Ковальчука Олексія Федоровича (06.08.1982 р. н.).



Воїн загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.



Попрощатися із захисником та провести його в останню дорогу разом із близькими, друзями, побратимами та громадою прийшла перший заступник міського голови Ірина Чебелюк", - йдеться в повідомленні.



Поховали Олексія Ковальчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







