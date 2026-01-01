Риба у каналах Центрального парку Луцька пережила важку зиму





Про це у коментарі власкору Олександр Михалусь.



"Рибу нам вдалося врятувати. Але звісно частина популяції загинула. Зокрема товстолоби. Канали у парку - не ідеальне місце для риби, якщо зими тривалі і з великими морозами.

Для нас велику роль грає робота насосної станції. Рибі треба кисень. Без насосної станції вода перестає циркулювати і застоюється. Тому ми регулярно її вмикаємо", - розповів Олександр Михалусь.

