Риба у каналах Центрального парку Луцька пережила важку зиму
Сьогодні, 20:38
Риба, яка мешкає у каналах Центрального парку Луцька, пережила важку, холодну зиму.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор КП "Парки і сквери міста Луцька" Олександр Михалусь.
"Рибу нам вдалося врятувати. Але звісно частина популяції загинула. Зокрема товстолоби. Канали у парку - не ідеальне місце для риби, якщо зими тривалі і з великими морозами.
Для нас велику роль грає робота насосної станції. Рибі треба кисень. Без насосної станції вода перестає циркулювати і застоюється. Тому ми регулярно її вмикаємо", - розповів Олександр Михалусь.
