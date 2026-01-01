Місяці невідомості: на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Запорожцем
Сьогодні, 21:15
3 травня 2026 року на Сумщині загинув Захисник Сергій Запорожець, 1974 року народження з Нововолинської громади. Він вважався зниклим безвісти, але експертиза ДНК підтвердила його загибель. У середу, 27 траввня, відбудеться поховання Героя.
Про це інформував Нововолинська Борис Карпус.
Завтра, в середу, 27 травня о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.
Коридором шани проведуть Героя до будинку, де він мешкав: вулиця Сонячна, 1.
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку).
Чин поховання - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).
