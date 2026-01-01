Місяці невідомості: на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Запорожцем

Місяці невідомості: на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Запорожцем
3 травня 2026 року на Сумщині загинув Захисник Сергій Запорожець, 1974 року народження з Нововолинської громади. Він вважався зниклим безвісти, але експертиза ДНК підтвердила його загибель. У середу, 27 траввня, відбудеться поховання Героя.

Про це інформував Нововолинська Борис Карпус.

Завтра, в середу, 27 травня о 12:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

Коридором шани проведуть Героя до будинку, де він мешкав: вулиця Сонячна, 1.

О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Покровському храмі (біля центрального ринку).

Чин поховання - Алея Слави Героїв (кладовище в районі другої шахти).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Горохівська багатопрофільна лікарня частково перейшла на сонячну генерацію
Сьогодні, 22:12
У Луцькій міськраді хочуть ліквідувати управління інформаційної роботи
Сьогодні, 21:45
Місяці невідомості: на Волині попрощаються із Героєм Сергієм Запорожцем
Сьогодні, 21:15
Риба у каналах Центрального парку Луцька пережила важку зиму
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 27 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8